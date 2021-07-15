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Нелегальные мигранты рассказали, как попадают в Литву из Беларуси
Источник материала: ОНТ
Литовские политики на волне миграционного кризиса продолжают искать виноватых в Беларуси, безосновательно обвиняя Минск в наплыве мигрантов из стран Ближнего Востока в Литву.
Беларусь в полном объеме выполняет работу по предотвращению нелегальной миграции. А ее причины надо искать в поддержке странами ЕС цветных революций в регионах, где из-за них разрушен привычный уклад жизни или идет война.
Это подтверждают и сами беженцы. Многие из них прямо говорят о том, как попадают в Литву, надеясь на помощь незнакомцев и тратя на это едва ли не все свои сбережения. Многие даже не знают, что границу переходить незаконно.
Тем временем, с потоком беженцем столкнулась не только Литва – число мигрантов стремительно растёт во всем мире.
А для официального Вильнюса – это всего лишь удобный повод поспекулировать на проблеме.
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Литовские политики на волне миграционного кризиса продолжают искать виноватых в Беларуси, безосновательно обвиняя Минск в наплыве мигрантов из стран Ближнего...
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