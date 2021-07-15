Нелегальные мигранты рассказали, как попадают в Литву из Беларуси

Источник материала: ОНТ

Литовские политики на волне миграционного кризиса продолжают искать виноватых в Беларуси, безосновательно обвиняя Минск в наплыве мигрантов из стран Ближнего Востока в Литву.

Беларусь в полном объеме выполняет работу по предотвращению нелегальной миграции. А ее причины надо искать в поддержке странами ЕС цветных революций в регионах, где из-за них разрушен привычный уклад жизни или идет война.

Это подтверждают и сами беженцы. Многие из них прямо говорят о том, как попадают в Литву, надеясь на помощь незнакомцев и тратя на это едва ли не все свои сбережения. Многие даже не знают, что границу переходить незаконно.

Джесс, мигрант из Камеруна: «Из СМИ я узнал, что люди идут сюда, подумал, что граница открыта и решил рискнуть».

Мустафа Хусейн Ханада, мигрант из Ирака: «Мы приехали из Багдада. Туристическая группа. В Минске я дал кому-то 1400 долларов, чтобы они отвезли меня в лес. Думаю, это была граница. Они показали мне дорогу. Они сказали мне: иди сюда. И я пошел».

Хайдар Аль-Гаравг, мигрант из Ирака: «Я потратил 15 купюр, то есть 1500 долларов. Я попытался пройти через лес, но мы наткнулись на болото, там воды было по пояс, но мы все равно шли. Я хочу сказать, что сюда было трудно добраться. Мы столкнулись с дикими животными и другими опасностями. Я думал, что мы погибнем в этом лесу. Но, слава Богу, он спас нас и дал возможность прийти сюда».

Тем временем, с потоком беженцем столкнулась не только Литва – число мигрантов стремительно растёт во всем мире.

А для официального Вильнюса – это всего лишь удобный повод поспекулировать на проблеме.

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