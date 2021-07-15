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Гороскоп на 15 июля: Козерогам лучше не вступать в дискуссии, Львы с успехом смогут заключить выгодные сделки
Источник материала: ОНТ
Любимчиками фортуны будут сегодня Овны. Звезды советуют вам использовать хороший момент для реализации своих желаний и планов. Вероятны финансовые поступления.
Тельцы, забота о близких и внимание к их интересам позволят вам избежать разногласий и споров. День удачный для повышения квалификации. Чувствуйте себя уверенно.
Интересные знакомства ждут Близнецов. Они способны положить начало романтическим отношениям. Вечером проведите время с теми, кто вас вдохновляет.
Раки намерены реализовать все, что задумали. Возможны деловые предложения. Они обещают вам скорую прибыль. Это позволит отвлечься от тревожных мыслей.
Львы с успехом смогут заключить выгодные сделки. Вам предстоит сотрудничество с давними компаньонами по вопросам, в которых вы заинтересованы лично. Будьте готовы к достойным соперникам.
Девы сегодня склонны к легкомыслию. Звезды обещают порадовать вас приятными сюрпризами. Не разочаруют встречи с друзьями. Предоставьте себе возможность отдохнуть.
Весы намерены активно продвигать свои интересы. Переговоры пройдут благоприятно и вопросы, связанные с финансами, решатся положительно.
Скорпионы с энтузиазмом возьмутся за осуществление новых планов. Постарайтесь проанализировать чужие ошибки. Это позволит избежать собственных промахов.
Благоприятный день у Стрельцов. Сегодня у вас будет возможность заняться хозяйственно-бытовыми делами. Старайтесь действовать последовательно и без суеты.
У Козерогов подходящий день для того, чтобы наладить отношения с родственниками. Звезды советуют вам не вступать в дискуссии. На все ситуации смотрите позитивно.
У Водолеев прекрасный день для семейного отдыха, оздоровительных процедур и спортивных занятий. Время любви и романтики. Не создавайте конфликтных моментов.
Рыбы взяли курс на развитие нового бизнеса. Звезды рекомендуют вам сегодня не принимать важных решений, а уделить время текущим делам. Есть вероятность, что вы приумножите свои доходы.
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Гороскоп на 15 июля: Козерогам лучше не вступать в дискуссии, Львы с успехом смогут заключить выгодные сделки
Любимчиками фортуны будут сегодня Овны. Звезды советуют вам использовать хороший момент для реализации своих желаний и планов. Вероятны финансовые поступления....
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