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Минчанин обманом получил более Br140 тыс.

15.07.2021 09:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД Минска задержали 40-летнего минчанина, который обманом завладел крупной суммой денег, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Потерпевшая обратилась в одну из строительных фирм, где намеревалась приобрести жилье. Мужчина, который занимал одну из руководящих должностей, убедил женщину в том, что может ей помочь в строительстве жилья по крайне выгодной цене. Введя минчанку в заблуждение, под видом заключения договора займа завладел деньгами, предназначенными для строительства жилья", - рассказали в ГУВД.

Известно, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Сумма ущерба составила более Br140 тыс.

Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Потерпевшая обратилась в одну из строительных фирм, где намеревалась приобрести жилье. Мужчина, который занимал одну из руководящих должностей, убедил женщину в...
 
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