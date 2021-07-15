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15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 16 участников организованной преступной группы, занимавшихся незаконным оборотом особо опасных психотропных веществ и опасных наркотических средств. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Согласно материалам уголовного дела, участники организованной группы с сентября 2019 года по август 2020 года незаконно с целью сбыта приобрели, хранили, перевезли и сбыли особо опасные психотропные вещества в крупном размере.

"Организованная группа характеризовалась устойчивостью, четким распределением ролей, строгой иерархией и тесной взаимосвязью между участниками. Среди обвиняемых - оптовые и розничные курьеры, которые занимались фасовкой, перевозкой, хранением и помещением в тайники наркотических средств и психотропных веществ. Двое мужчин дополнительно выполняли функции лаборантов, которые изготавливали психотропные вещества. Для эффективной реализации преступных намерений соблюдались меры конспирации. Все участники проходили проверки, в том числе путем отправки своих личных данных и видеоселфи", - рассказала Юлия Гончарова.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками милиции в тесном взаимодействии со Следственным комитетом. Всего правоохранителями из незаконного оборота изъято более 650 грамм особо опасных психотропных веществ и 700 грамм опасных наркотических средств.

В марте этого года главным следственным управлением было завершено расследование уголовного дела в отношении 14 участников этой же организованной группы.

Следователями допрошены свидетели и обвиняемые. В рамках предварительного расследования проведены осмотры мест происшествий, обыски. Изъята мобильная и компьютерная техника. Ее содержимое извлечено и проанализировано. Установлены обстоятельства преступной деятельности отдельного участника группы. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела экспертизы, проведенные специалистами ГКСЭ.

При изучении личностей обвиняемых установлено, что 11 из них не были трудоустроены, 7 - ранее неоднократно судимы.

По результатам расследования участникам организованной группы, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение по различным частям ст.328 Уголовного кодекса. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-