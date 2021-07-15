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Совмин Беларуси назвал оператора системы вакцинации иностранцев

15.07.2021 09:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совмин Беларуси своим постановлением №400 от 13 июля 2021 года утвердил Положение о порядке посещения иностранными гражданами Республики Беларусь в целях вакцинации и порядке функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок на вакцинацию.

В документе сказано, что оператором информационной системы выступает АО «Медицинская инициатива».

«Владельцем и оператором информационной системы является открытое акционерное общество «Медицинская инициатива», - говорится в документе.

Оператор обеспечивает эксплуатацию информационной системы, в том числе сбор, обработку и учет заявок на вакцинацию, а также техническую поддержку, сопровождение и функционирование информационной системы в круглосуточном режиме. Кроме того, оператор обязан дважды в день передавать Минздрав информацию об иностранцах, подавших заявку на вакцинацию. Минздрав транслирует эти данные в Госпогранкомитет и МВД.

Изюминкой документа является следующий параграф: «Эксплуатация информационной системы осуществляется за счет собственных средств оператора».

В документе нет ни слова о том, за чей счет оператор будет покрывать расходы на создание и обслуживание системы.

 
 
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Совмин Беларуси своим постановлением №400 от 13 июля 2021 года утвердил Положение о порядке посещения иностранными гражданами Республики Беларусь в целях вакцинации...
 
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