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Глава Ryanair провел встречу с Тихановской

15.07.2021 09:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири в минувшую среду, 14 июля 2021 года, принял Светлану Тихановскую в центральном офисе авиакомпании в Дублине.

В ходе встречи Майкл О’Лири проинформировал о том, что компания проводит собственное расследование по факту угона белорусским властями самолета, следовавшего рейсом Афины-Вильнюс.

«[Он] передал Тихановской отчет о результатах расследования и сообщил, что компания работает вместе с ICAO, Польшей, Литвой и Грецией по сбору материалов и доказательств», - сообщила пресс-служба Тихановской.

В свою очередь, Тихановская поблагодарила директора О’Лири за принципиальную позицию и «предложила поддержать подачу международного иска против режима Лукашенко по факту угона самолета, который стал актом воздушного терроризма».

«Тихановская и О’Лири обсудили, как инцидент повлиял на компанию и мировой сектор авиаперевозок. Тихановская подчеркнула, что режим создал очень опасный прецедент, и вместе с О’Лири они договорились делать всё возможное, чтобы законность и безопасность вернулись как в международное авиапространство, так и в Беларусь», - сказано в сообщении.

Светлана Тихановская сказала, что для беларусов очень важно восстановить те возможности, которых их лишает режим, и открыть новые.

«О’Лири согласился рассмотреть предложение Тихановской о приходе Ryanair в Минск и беларусские регионы после победы демократии», - отмечается в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири в минувшую среду, 14 июля 2021 года, принял Светлану Тихановскую в центральном офисе авиакомпании в Дублине.
 
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