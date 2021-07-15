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Церковь "Новая жизнь": цена вопроса более 200 тысяч долларов
Источник материала: Партизан
Вчера пастор церкви "Новая жизнь", которую власти выселили из занимаемого помещения, был приглашен в Совет республики.
Об этом протестантская церковь сообщила в своем Телеграм-канале.
Если верить сообщению, в Совете республики есть комиссия, ккоторая занимается конфликтным вопросом.
"Представители власти подтвердили намерение о выделении земли, но только ппосле того, как церковь выплатит сумму около 500 000 рублей (погашение задолженности ЖРЭО). Поэтому мы будем продолжать молиться и ожидать ответа от Господа", -- говорится в сообщении.
Напомним, в настоящее время молитвы верующих проходят на улице. Здание церкви опечатали судебные исполнители.
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Вчера пастор церкви "Новая жизнь", которую власти выселили из занимаемого помещения, был приглашен в Совет республики.
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