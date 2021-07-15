ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Церковь "Новая жизнь": цена вопроса более 200 тысяч долларов

15.07.2021 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вчера пастор церкви "Новая жизнь", которую власти выселили из занимаемого помещения, был приглашен в Совет республики.



Об этом протестантская церковь сообщила в своем Телеграм-канале.

Если верить сообщению, в Совете республики есть комиссия, ккоторая занимается конфликтным вопросом.

"Представители власти подтвердили намерение о выделении земли, но только ппосле того, как церковь выплатит сумму около 500 000 рублей (погашение задолженности ЖРЭО). Поэтому мы будем продолжать молиться и ожидать ответа от Господа", -- говорится в сообщении. 

Напомним, в настоящее время молитвы верующих проходят на улице. Здание церкви опечатали судебные исполнители. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера пастор церкви "Новая жизнь", которую власти выселили из занимаемого помещения, был приглашен в Совет республики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Для кого на «Славянском базаре» организуют отдельные пропускные пункты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by