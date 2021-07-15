







Об этом протестантская церковь сообщила в своем Телеграм-канале.





Если верить сообщению, в Совете республики есть комиссия, ккоторая занимается конфликтным вопросом.





"Представители власти подтвердили намерение о выделении земли, но только ппосле того, как церковь выплатит сумму около 500 000 рублей (погашение задолженности ЖРЭО). Поэтому мы будем продолжать молиться и ожидать ответа от Господа", -- говорится в сообщении.





Напомним, в настоящее время молитвы верующих проходят на улице. Здание церкви опечатали судебные исполнители.



