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Минчанин сел за руль и совершил ДТП в смертельной степени опьянения – 4,8 промилле
Источник материала: Партизан
Минчанин со смертельной дозой алкоголя в крови совершил ДТП, сообщили в ОИОС УВД Минского облисполкома.
Мужчина поехал отдохнуть к знакомым в Несвижский район, в деревню Высокая Липа. Впятером приятели поехали на озеро в деревню Бояры, там пили спиртное. На обратном пути минчанин, который был за рулем «Мазды», совершил ДТП.
Сотрудники ГАИ проверили водителя на алкотестере и установили, что он находится в тяжелой степени опьянения, которая считается смертельной. Алкотестер показал 4,8 промилле. Считается, что смерть может наступить при концентрации алкоголя в организме от 4 до 6 промилле. Это соответствует 1-1,25 литра водки.
При повторном освидетельствовании алкотестер показал 3,7 промилле, что тоже является тяжелой степенью опьянения.
-Водитель от управления транспортным средством был отстранен, автомобиль доставлен на штрафстоянку. В отношении мужчины составлены административные протоколы, - рассказали в УВД.
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Минчанин со смертельной дозой алкоголя в крови совершил ДТП, сообщили в ОИОС УВД Минского облисполкома.
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