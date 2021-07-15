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У директора SYMPA/BIPART силовики опечатали дверь в квартиру
Источник материала: Партизан
У директора некоммерческой образовательно-исследовательской организации SYMPA/BIPART Натальи Рябовой силовики опечатали дверь в квартиру.
Об этом Наталья сообщила на своей странице в FB.
По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», в квартире Натальи Рябовой прошел обыск.
14 июля стало известно, что Татьяну Кузину, которая является сооснователем Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA, обвиняют в призывах к нанесению ущерба национальной безопасности, пишет
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У директора некоммерческой образовательно-исследовательской организации SYMPA/BIPART Натальи Рябовой силовики опечатали дверь в квартиру.
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