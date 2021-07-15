Китай откроет крупнейший в мире рынок по торговле квотами на выбросы углерода









Китайские власти будут продавать промышленным предприятиям права на выброс определенного объема углерода. На начальном этапе в торгах примут участие порядка двух тыс. компаний, выпускающих более 4 млрд тонн углерода в год.





"Это означает, что рынок торговли квотами на выбросы углерода в Китае станет крупнейшим в мире по объему покрываемых выбросов парниковых газов", - сказал замминистра.





По его словам, открытие национального углеродного рынка поможет государству добиться поставленных целей в сфере экологии: к 2030 году добиться снижения выбросов углекислого газа, а к 2060 году выйти на уровень полностью углеродно-нейтральной страны.





Ранее глава КНР Си Цзиньпин призвал все развитые государства прилагать больше усилий при решении климатических проблем. По его словам, необходимо принять конкурентные меры по поддержке развивающихся стран, чтобы ускорить их переход к низкоуглеродному развитию. С таким заявлением он выступил на международном саммите по вопросам климата.