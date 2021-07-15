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Редьков о зачистке СМИ. Страна с кипящим котлом, вокруг которого ходят люди с молотками и старательно его заклепывают

15.07.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нынешняя ситуация в Беларуси очень напоминает положение дел в Российской империи периода правления царя Александра III.



Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил политический обозреватель Юрий Редьков, комментируя решение издания «Наша нива» прекратить работу в Беларуси.
«Нынешняя обстановка в Беларуси напоминает историю о том, как генерал-адъютант Отто Рихтер в разговоре с русским царём Александром III сравнивал страну с кипящим котлом, вокруг которого ходят люди с молотками и старательно его заклепывают: “Но однажды газы вырвут такой кусок, что заклепать будет нельзя... и Государь застонал как от боли”. Застонал и… ничего не сделал. Он продолжил “заклепывать” проблемы, а не решать их. О грядущей катастрофе предупреждали Александра III, и рвануло, при несчастном сыне его рвануло! Есть известная фраза: “Без Распутина не было бы Ленина”. Для меня эта формула звучит иначе: “Без Александра III и его жандармов не было бы Ленина”», - рассказал он.
По мнению Редькова, зачистка информационного поля: портала Tut.by, сайта «Наша нива» и других, - не решает проблемы, а усугубляет.
Данная политика, убежден обозреватель, приведёт к радикализации протестов и ещё более жёстким санкциям со стороны Запада.
«Это, в свою очередь, повлечёт за собой ещё большее падения экономики Беларуси, а экономика телевизор и радио не слушает. Она живёт по своим законам, и как бы не были красноречивы аргументы политиканов, холодильник не пополнится продуктами», - подытожил он.
 
 
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Нынешняя ситуация в Беларуси очень напоминает положение дел в Российской империи периода правления царя Александра III.
 
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