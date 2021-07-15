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51 факт задержаний и обысков зафиксировали правозащитники 14 июля в Беларуси

15.07.2021 09:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

51 факт задержаний и обысков зафиксировали правозащитники 14 июля в Беларуси
На фото Алесь Беляцкий
Только в среду, 14 июля, по данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», в Беларуси зафиксирован 51 факт обысков и задержаний. Некоторые люди так и не вышли на свободу.

По данным правозащитников, 20 человек, в основном представителей правозащитных НГО, 14 июля были задержаны милицией. Некоторые после допросов и опросов были отпущены.

За решеткой оказались лидеры «Весны» Алесь Беляцкий и Валентин Стефанович. На трое суток задержаны Владимир и Нина Лабковичи, Евгения Бабаева, Елена Лаптенок, а также координатор кампании з отмену смертной казни Андрей Полуда и некоторые другие общественные активисты.

В 30 офисах и квартирах прошли обыски.

Для некоторых представителей общественных организаций, новая волна прокатившихся по Беларуси обысков и задержаний стала поводом покинуть Беларусь.
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51 факт задержаний и обысков зафиксировали правозащитники 14 июля в Беларуси
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