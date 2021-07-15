|
51 факт задержаний и обысков зафиксировали правозащитники 14 июля в Беларуси
Источник материала: UDF
На фото Алесь Беляцкий
По данным правозащитников, 20 человек, в основном представителей правозащитных НГО, 14 июля были задержаны милицией. Некоторые после допросов и опросов были отпущены.
За решеткой оказались лидеры «Весны» Алесь Беляцкий и Валентин Стефанович. На трое суток задержаны Владимир и Нина Лабковичи, Евгения Бабаева, Елена Лаптенок, а также координатор кампании з отмену смертной казни Андрей Полуда и некоторые другие общественные активисты.
В 30 офисах и квартирах прошли обыски.
Для некоторых представителей общественных организаций, новая волна прокатившихся по Беларуси обысков и задержаний стала поводом покинуть Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые люди так и не вышли на свободу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)