Источник материала: UDF



На фото Алесь Беляцкий

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Адчуй смак роднай мовы! Ivan Radziankou

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 51 факт задержаний и обысков зафиксировали правозащитники 14 июля в Беларуси Некоторые люди так и не вышли на свободу.

Только в среду, 14 июля, по данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», в Беларуси зафиксирован 51 факт обысков и задержаний. Некоторые люди так и не вышли на свободу.По данным правозащитников, 20 человек, в основном представителей правозащитных НГО, 14 июля были задержаны милицией. Некоторые после допросов и опросов были отпущены.За решеткой оказались лидеры «Весны» Алесь Беляцкий и Валентин Стефанович. На трое суток задержаны Владимир и Нина Лабковичи, Евгения Бабаева, Елена Лаптенок, а также координатор кампании з отмену смертной казни Андрей Полуда и некоторые другие общественные активисты.В 30 офисах и квартирах прошли обыски.Для некоторых представителей общественных организаций, новая волна прокатившихся по Беларуси обысков и задержаний стала поводом покинуть Беларусь.