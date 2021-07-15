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В Дзержинском районе горело сенохранилище

15.07.2021 10:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе горело сенохранилище. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"14 июля в 11.06 спасателям поступило сообщение о пожаре в сенохранилище (20х50 м, 1985 года постройки) в поле ОАО "Агрокомбинат Дзержинский" возле деревни Сокольщина Дзержинского района Минской области. В результате пожара уничтожены 10 т сена (укос 2021 года), 10 т соломы в рулонах (укос 2020 года) и шиферное покрытие сенохранилища на площади 1 тыс. кв. м", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
 
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