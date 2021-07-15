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В Любани в реке утонул мужчина
Источник материала: БелТА
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любани в реке утонул мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
"14 июля в 19.41 в МЧС поступила информация о мужчине, утонувшем в реке Оресса по ул.Боровика в городе Любань Минской области ", - рассказали в пресс-службе.
Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего гражданина 1958 года рождения, пенсионера.-0-
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Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего гражданина 1958 года рождения, пенсионера.
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