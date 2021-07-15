Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любани в реке утонул мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"14 июля в 19.41 в МЧС поступила информация о мужчине, утонувшем в реке Оресса по ул.Боровика в городе Любань Минской области ", - рассказали в пресс-службе.

Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего гражданина 1958 года рождения, пенсионера.-0-