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В Любани в реке утонул мужчина

15.07.2021 10:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любани в реке утонул мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"14 июля в 19.41 в МЧС поступила информация о мужчине, утонувшем в реке Оресса по ул.Боровика в городе Любань Минской области ", - рассказали в пресс-службе.

Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего гражданина 1958 года рождения, пенсионера.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего гражданина 1958 года рождения, пенсионера.
 
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