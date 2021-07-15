Источник материала: БелТА

15 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве спасатели деблокировали из авто пострадавших в ДТП, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Авария с участием автомобилей "Ауди 100 С3" и "Ситроен Ксара" произошла 14 июля по ул.Королева областного центра. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в 22.28.

Как уточнили в областном УМЧС, в "Ауди" находились пять человек. Водитель и пассажир покинули автомобиль самостоятельно, а трех оставшихся пассажиров пришлось деблокировать при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

В ДТП автомобили получили механические повреждения.-0-