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В Могилеве спасатели деблокировали из авто пострадавших в ДТП

15.07.2021 10:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве спасатели деблокировали из авто пострадавших в ДТП, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Авария с участием автомобилей "Ауди 100 С3" и "Ситроен Ксара" произошла 14 июля по ул.Королева областного центра. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в 22.28.

Как уточнили в областном УМЧС, в "Ауди" находились пять человек. Водитель и пассажир покинули автомобиль самостоятельно, а трех оставшихся пассажиров пришлось деблокировать при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

В ДТП автомобили получили механические повреждения.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Как уточнили в областном УМЧС, в "Ауди" находились пять человек. Водитель и пассажир покинули автомобиль самостоятельно, а трех оставшихся пассажиров пришлось...
 
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