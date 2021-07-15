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Димаш Кудайберген: я очень люблю Витебск и «Славянский базар». Я неимоверно счастлив здесь находиться
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске 15 июля прозвучат позывные «Славянского базара». Церемония открытия по традиции пройдет на главной площадке – в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город над Двиной уже живет в фестивальном ритме. Здесь подняли флаг «Славянского базара» – впервые под звездным витебским небом – ровно в полночь.
Белорусский василек – узнаваемый во всем мире символ витебского фестиваля, именно он изображен на флаге «Славянского базара». Впервые он был поднят в 2016 году. Теперь это одна из значимых традиций фестиваля.
Димаш Кудайберген, обладатель Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015» на «Славянском базаре»:
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Димаш Кудайберген: я очень люблю Витебск и «Славянский базар». Я неимоверно счастлив здесь находиться
Новости Беларуси. В Витебске 15 июля прозвучат позывные «Славянского базара». Церемония открытия по традиции пройдет на главной площадке – в Летнем амфитеатре,...
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