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Сергей Канашиц: «Ситуация, когда посредственный игрок в месяц получал больше, чем заводчанин за весь год, привела к полному краху»

15.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудник «СБ. Беларусь сегодня» Сергей Канашиц поделился мнением о развитии беларусского футбола.




«Так случилось, что беларусский футбол после многолетнего падения достиг своего дна и сейчас пытается от него оттолкнуться, чтобы начать постепенное всплытие. Нынешнее положение дел печально по своей сути и своим результатам, но полезно опытом и глубоким пониманием истинного положения дел. Ситуация, когда посредственный, ничего из себя не представляющий футболист заштатного клуба в месяц получал больше, чем комбайнер или заводчанин за весь год, была похожа за Зазеркалье, и именно она во многом стала ключевой, привела к полному краху.

Сейчас финансовый крен в АБФФ и Министерстве спорта пытаются выправить, но дело, конечно, идет со скрипом. Закостеневшую за долгие годы систему менять непросто, да и некоторые игроки продолжают считать себя великими мастерами, а свой выход на поле — сродни миссии суперчеловека, призванной спасти Вселенную от катастрофы. На деле же, как видим, не получается даже забить хотя бы один гол в ворота соперника в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. 

Теперь предстоит еще одна проверка на вшивость — матч второго раунда Лиги конференций против чемпиона Люксембурга клуба «Фола». Соперник совсем не из числа грандов. Однако вспомните: в прошлом сезоне в Лиге Европы «горняки» умудрились уступить даже молдавскому «Сфынтул Георге», – написал Канашиц.
 
 
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Сотрудник «СБ. Беларусь сегодня» Сергей Канашиц поделился мнением о развитии беларусского футбола.
 
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