Полезный совет от спасателей: «Приложите ухо к земле и прислушайтесь»





Фото: pixabay.com





Чаще всего это пожилые люди. Но можно заблудится даже семьей, компанией. Кто-то находит дорогу к дому сам, а кого-то ищут спасатели, милиция, лесники, добровольцы. К сожалению, иногда бывают случаи, когда людей не находят.





В МЧС рассказали, что делать, если вы заблудились в лесу.





Во-первых, важно не паниковать, а постараться сосредоточиться. Не уходите далеко от того места, где вы поняли, что потерялись. Нужно осмотреться и попытаться вспомнить, откуда пришли. Если не смогли, то громко позовите на помощь. Если кто-то откликнулся, обратитесь к ним за помощью.





Если крик не помог, то приложите ухо к земле и прислушайтесь — звуки, окружающие вас, помогут сориентироваться.





Например, работающий трактор слышно за 3-4 км, лай собаки — за 2-3 км, а проходящий поезд — иногда до 10 км. Если вы услышали такие звуки, то нужно примерно оценить, откуда они, и пойти в тому направлении.





Ориентироваться можно по линиям электропередач и рекам. Вы выйдете к людям, если пойдете вдоль ЛЭП или вниз по течению.





Если у вас есть с собой смартфон, можно попробовать определить местоположение по навигатору. Если есть связь, позвоните родным или друзьям, расскажите, где примерно потерялись.





Что делать, если не вышли из леса до наступления темноты





Лучше никуда не уходить, иначе можно углубиться в лес. Подумайте о месте, где можно переночевать, и о еде. Если вы взяли с собой поесть, то рассчитайте порции на несколько раз. Для утоления голода подойдут лесные ягоды, орехи, а также грибы, если их удастся поджарить. Главное, чтобы они были съедобными.





Когда еще светло, присмотрите себе сухое место. Сделайте подстилку из сухих веток и мха. Газеты и мох можно засунуть под одежду — они помогут сохранить тепло тела. Повесьте на видное место рюкзак, носовой платок или бумагу — всё то, что поможет вас найти.



