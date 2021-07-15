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"Напали на одного – значит на всех". НАТО может применить статью 5 при кибератаках

15.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

НАТО может применить статью о коллективной обороне Вашингтонского договора в случае кибератаки на кого-то из членов Альянса. Об этом на Глобальном саммите по новым технологиям заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает пресс-служба Госдепа.

"В прошлом месяце на саммите НАТО Альянс подтвердил, что кибератака может вызвать действие статьи 5: "нападение на одного – это нападение на всех". И это – также важный шаг для сдерживания кибератак и защиты нашей нацбезопасности в кибер-век", – заявил он.

Блинкен подчеркнул, что США работают над тем, чтобы привлекать союзников и партнеров для коллективного реагирования на злонамеренные действия других стран в киберпространстве, пишет news.liga.net
Как пример он привел кибератаку через программное обеспечение SolarWinds. По его словам, тогда США связали атаку с Россией, а 22 страны, Евросоюз и НАТО быстро поддержали этот вывод. "И это важно, потому что, когда мы говорим в один голос, мы можем более эффективно предотвращать плохие поступки в будущем", – сказал он.

Блинкен отметил, что кибератаки – это угроза нацбезопасности в целом, а не только вопрос для правоохранительных органов.

"Программы-вымогатели и другие киберпреступления затрагивают всех нас – наш бизнес, местные органы власти, критическую инфраструктуру от электросетей до больниц. Как вы знаете, каждый четвертый американец стал жертвой киберпреступлений, стоимость которых ежегодно превышает $4 млрд. Это прямая угроза безопасности и благополучию наших людей, поэтому она стоит на первом месте в нашей дипломатической повестке дня", – объяснил он.
 
 
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НАТО может применить статью о коллективной обороне Вашингтонского договора в случае кибератаки на кого-то из членов Альянса. Об этом на Глобальном саммите по...
 
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