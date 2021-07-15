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На 50% меньше - но это деньги! Лионель Месси договорился с "Барселоной" о контракте на пять лет

15.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Барселона" и Лионель Месси достигли принципиальной договоренности о подписании нового контракта, пишет Diario Sport.

Стороны заключат 5-летнее соглашение. Несмотря на то, что некоторое время назад появлялись сведения о намерении "Барсы" подписать с Месси контракт на 2 года, стороны решили, что готовы к более продолжительному сотрудничеству.

Аргентинец чувствует в себе силы, чтобы еще 5 лет играть на высшем уровне. Клуб разделяет эту точку зрения.


фото: Reuters

Месси согласился снизить зарплату на 50%. Он принял условия, выдвинутые "Барселоной", так как понимает, что клуб переживает тяжелые времена. Лионель считает, что должен был подать пример одноклубникам. Деньги не стали проблемой в ходе переговоров.

Переговоры находятся на очень продвинутой стадии. Сейчас юристы и советники "Барселоны" дорабатывают последние детали соглашения.

Ожидается, что официально о подписании нового контракта с Месси каталонский клуб объявит в конце июля.
 
 
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"Барселона" и Лионель Месси достигли принципиальной договоренности о подписании нового контракта, пишет Diario Sport.
 
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