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В базе автовладельцев – уже более миллиона белорусов. Они должны заплатить аванс за транспортный налог

15.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он составит 29 рублей.



 

В Беларуси транспортный налог больше не связан с прохождением техосмотра. Формируется электронная база автовладельцев, сейчас в ней 1,3 миллиона владельцев, транспортных средств – примерно 1,5 миллиона, сообщает tvr.by.
 
Внести аванс в этом году должны те, кто на 1 января не оплатил госпошлину.
 
До ноября об этом придет извещение по почте или через личный кабинет.
 
Заплатить придется и за транспорт не на ходу. Успеть снять машину или мотоцикл с учета нужно было до 1 июля.
 
 
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