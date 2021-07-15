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В базе автовладельцев – уже более миллиона белорусов. Они должны заплатить аванс за транспортный налог
Источник материала: Партизан
Он составит 29 рублей.
В Беларуси транспортный налог больше не связан с прохождением техосмотра. Формируется электронная база автовладельцев, сейчас в ней 1,3 миллиона владельцев, транспортных средств – примерно 1,5 миллиона, сообщает
Внести аванс в этом году должны те, кто на 1 января не оплатил госпошлину.
До ноября об этом придет извещение по почте или через личный кабинет.
Заплатить придется и за транспорт не на ходу. Успеть снять машину или мотоцикл с учета нужно было до 1 июля.
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