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Рекорд этого года: как белорусы выносили валютные вклады в июне. Одной картинкой
Источник материала: Myfin
По данным Нацбанка в июне 2021 немного уменьшился и объем рублевых вкладов, зато выросли остатки средств на карточках. Так, на 5,6 млн рублей сократился объем срочных
А с августа 2020, когда начался мощный отток валютных вкладов, их общее падение превысило $1,8 млрд.
Что в итоге?
Сокращение валютных вкладов физлиц ускоряется уже второй месяц подряд. Люди реагируют на негативную экономическую повестку, включая возможные валютные ограничения, последствия секторальных санкций и заявления белорусских чиновников. Рублевые депозиты сокращаются уже третий месяц подряд, чего ранее не наблюдалось.
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В июне 2021 белорусы обновили рекорд выноса валютных вкладов из банков за месяц. Несмотря на рост ставок по валютным вкладам, люди продолжают забирать деньги из...
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