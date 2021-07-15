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Рекорд этого года: как белорусы выносили валютные вклады в июне. Одной картинкой

15.07.2021 10:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Рекорд этого года: как белорусы выносили валютные вклады в июне. Одной картинкой
Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

По данным Нацбанка в июне 2021 немного уменьшился и объем рублевых вкладов, зато выросли остатки средств на карточках. Так, на 5,6 млн рублей сократился объем срочных рублевых вкладов, а остатки на карт-счетах и вкладах до востребования выросли на 267,4 млн рублей. Это, вероятнее всего, связано с началом сезона отпусков и соответствующими выплатами, а также квартальными премиями. Ангалогичный всплеск наблюдался по итогам марта 2021. Валютные вклады за месяц потеряли сразу $270,7 млн. С начала года валютные вклады физлиц сократились на $590,2 млн или на 5,4%.


Инфографика: Myfin.by

А с августа 2020, когда начался мощный отток валютных вкладов, их общее падение превысило $1,8 млрд.

Что в итоге?

Сокращение валютных вкладов физлиц ускоряется уже второй месяц подряд. Люди реагируют на негативную экономическую повестку, включая возможные валютные ограничения, последствия секторальных санкций и заявления белорусских чиновников. Рублевые депозиты сокращаются уже третий месяц подряд, чего ранее не наблюдалось.

 
 
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В июне 2021 белорусы обновили рекорд выноса валютных вкладов из банков за месяц. Несмотря на рост ставок по валютным вкладам, люди продолжают забирать деньги из...
 
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