В ООН призвали Беларусь соблюдать взятые на себя международные обязательства

Страновая команда ООН призвала власти Беларуси обеспечить гарантии защиты законных прав организаций и граждан, в отношении которых проводится расследование. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте представительства ООН в Беларуси.





Она также призвала белоруссие власти «дать возможность организациям гражданского общества и активистам осуществлять свою деятельность без преследований и угроз в соответствии с обязательствами Беларуси в рамках международных норм в области прав человека».

«Страновая команда Организации Объединенных Наций в Беларуси с глубокой обеспокоенностью следит за сообщениями о задержаниях представителей гражданского общества и обысках, проведенных 14 июля 2021 года в офисах целого ряда организаций гражданского общества, благотворительных проектов и в частных квартирах активистов», — говорится в заявлении.

Верховный комиссар ООН по правам человека заявила на 47-й сессии Совета по правам человека, отмечается в документе, что ситуация в Беларуси «продолжает ухудшаться из-за серьезного сужения пространства для деятельности гражданского общества, включая ограничения прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций, обыски и аресты представителей гражданского общества и независимых СМИ и судебное преследование правозащитников и журналистов».

Некоторые организации, в которых прошел обыск , являются членами национального Совета по устойчивому развитию и Партнерской группы устойчивого развития, «играя важную роль в предоставлении основных услуг и помощи уязвимым группам населения», говорится в заявлении.

Страновая команда ООН «обеспокоена тем, что такие действия негативно сказываются на сотрудничестве и духе равноправного партнерства между государством и гражданским обществом, что является необходимым условием достижения Целей устойчивого развития и Повестки-2030».

Она «убеждена в том, что партнерские отношения между разными сегментами общества играют решающую роль в достижении Целей устойчивого развития».

«Создание и защита свободных и благоприятных условий для гражданского общества, сотрудничество с организациями гражданского общества, развитие их возможностей и использование их опыта и знаний при поддержании открытого диалога на основе взаимного уважения по всем вопросам — это основа национального прогресса в области устойчивого развития, — отмечается в заявлении. — Только такое развитие, в основе которого лежат интересы человека, и соблюдение прав всех заинтересованных сторон, организаций и граждан в равной степени, может быть устойчивым».

ООН готова способствовать диалогу между всеми партнерами с целью продолжения взаимодействия и восстановления сотрудничества в приоритетных областях развития Беларуси, говорится в заявлении.

По информации правозащитников, 14 июля в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» проведено не менее 30 обысков, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты. Сообщалось, что некоторые из задержанных подозреваются по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).