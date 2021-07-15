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Главу ОГП Николая Козлова будут судить по обвинению в разглашении данных следствия

15.07.2021 10:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Уголовное дело в отношении председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова направлено в суд.

Главу ОГП Николая Козлова будут судить по обвинению в разглашении данных следствия

Лидера ОГП обвиняют в разглашении данных предварительного следствия (ст.407 Уголовного кодекса), следует из сообщения службы информации прокуратуры Минской области, которое размещено в телеграм-канале ведомства.

Установлено, что обвиняемый в декабре 2020 года и январе 2021 года допрашивался в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному Генпрокуратурой в отношении Тихановской С.Г. и иных лиц по факту совершения умышленных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что следователь предупреждал Козлова о недопустимости разглашения данных предварительного следствия и наступлении за это уголовной ответственности. "️Однако обвиняемый сообщил представителям СМИ и иным гражданам о сути его допросов по обстоятельствам уголовного дела, а также передал другие сведения, не подлежавшие разглашению», — подчеркивается в сообщении.

В прокуратуре Минской области, говорится в сообщении, пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления, а также правильности квалификации содеянного по ст.407 УК. Санкция по этой статье — штраф или арест, однако их нижние и верхние границы не уточнены.

Ранее избранную к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.

30 декабря, 5 и 11 января Козлова допрашивали в Следственном комитете в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания Координационного совета по урегулированию политического кризиса. Трижды он отказывался давать подписку о неразглашении. В его отношении составляли административные протоколы, назначали арест на 15 суток, вызывали на беседы в милицию. После одной из них Козлов провел трое суток в ЦИП.

10 марта стало известно, что в отношении лидера ОГП возбудили дело по ч. 1 ст. 407 УК.

 

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Уголовное дело в отношении председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова направлено в суд.
 
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