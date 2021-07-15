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В Минске за изготовление и хранение марихуаны задержан представитель протестного движения
Источник материала: БT
Столичный наркоконтроль вышел на 33-летнего жителя Минска, который в своей квартире оборудовал шкаф для выращивания конопли. Помимо горшков с запрещенным растением, оперативники обнаружили 20 г готового зелья и различные приспособления для его курения.
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Столичный наркоконтроль вышел на 33-летнего жителя Минска, который в своей квартире оборудовал шкаф для выращивания конопли. Помимо горшков с запрещенным...
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