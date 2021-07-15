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Минчанин почти с 5 промилле алкоголя совершил ДТП в Несвижском районе

15.07.2021 10:38 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Мужчина приехал отдохнуть в д. Высокая Липа к своим знакомым. После чего компания из пяти человек поехала на озеро в д. Бояры, где употребляла алкоголь. Возвращаясь обратно, водитель автомобиля "мазда" совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГАИ проверили предполагаемого виновника ДТП на алкоголь. В ходе медицинского освидетельствования прибор показал 4,8 промилле. 


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Мужчина приехал отдохнуть в д. Высокая Липа к своим знакомым. После чего компания из пяти человек поехала на озеро в д. Бояры, где употребляла алкоголь. Возвращаясь...
 
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