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Сморгонь после сильного ливня превратилась в Венецию

15.07.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прогноз синоптиков на среду в Сморгони оправдался к вечеру. Здесь прошел ливень, который доставил жителям районного центра множество неудобств.

Сморгонь после сильного ливня превратилась в Венецию

Как сообщил телеграм-канал Гродно Медиа Group, центральная улица после долгожданного дождя превратилась в Венецию: на ней появились и “гондольеры” на своих “гондолах”.

Сморгонь после сильного ливня превратилась в Венецию

Умение во всем видеть позитив – превосходное качество сморгонцев!
 
Теги: Гродно
 
 
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