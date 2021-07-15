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Сморгонь после сильного ливня превратилась в Венецию
Источник материала: UDFПрогноз синоптиков на среду в Сморгони оправдался к вечеру. Здесь прошел ливень, который доставил жителям районного центра множество неудобств.
Как сообщил телеграм-канал Гродно Медиа Group, центральная улица после долгожданного дождя превратилась в Венецию: на ней появились и “гондольеры” на своих “гондолах”.
Умение во всем видеть позитив – превосходное качество сморгонцев!
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Умение во всем видеть позитив – превосходное качество сморгонцев!
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