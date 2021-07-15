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Импорт товаров в Беларуси в мае резко упал, в июне рухнет и экспорт

15.07.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Импорт товаров в Беларуси в мае резко упал, в июне рухнет и экспорт
Иллюстративное фото
Влияние санкций начинает сказываться на внешней торговле Беларуси: в мае 2021 года экспорт товаров снизился, что произошло впервые в текущем году, а импорт сократился второй месяц подряд.

По данным Национального банка РБ, экспорт товаров в ценах ФОБ в мае оказался меньше, чем в апреле, на 94,9 млн. долларов и составил 2 992,3 млн. долларов. Это все равно примерно на 1 млрд. долларов больше, чем в мае прошлого года.

В то же время, импорт товаров в ценах ФОБ в Беларуси снизился на большую величину, чем экспорт: на 252,5 млн. долларов по сравнению с апрелем — до 3 030,8 млн. долларов.

В результате сальдо внешней торговли товарами в мае текущего года составило минус 38,5 млн. долларов против минус 196,1 млн. долларов в апреле. Год назад в мае сальдо равнялось минус 126,6 млн. долларов, то есть ситуация во внешней торговле РБ товарами существенно улучшилась.


Однако в июне оно может ухудшиться, так как стране грозит резкое уменьшение экспорта, вызванное проблемами с нефтепереработкой. Снижение импорта в мае, возможно, связано с уменьшением поставок нефти из России, и теперь за этим последует уменьшение экспорта продуктов нефтепереработки.

Что касается внешней торговли услугами, то с нею дела обстоят стабильно. Экспорт услуг в мае снизился по сравнению с апрелем всего на 0,1 млн. долларов — до 833 млн. долларов. А импорт вырос на 3 млн. долларов и достиг 482,9 млн. долларов.

В результате сальдо внешней торговли услугами в мае осталось примерно на уровне апреля и составило 350,1 млн. долларов. В мае прошлого года оно равнялось 278,8 млн. долларов, то есть в текущем году ситуация улучшилась, несмотря на пандемию и санкции.

Суммарное сальдо внешней торговли товарами и услугами РБ в мае текущего года примерно удвоилось по сравнению с апрелем и достигло 311,6 млн. долларов. Это также в 2 раза больше, чем в мае прошлого года.

В целом по итогам января—мая 2021 года сальдо внешней торговли товарами и услугами РБ достигло 1 247,9 млн. долларов, что в 2,3 раза превысило сальдо за аналогичный период прошлого года. При этом сальдо внешней торговли услугами увеличилось только на 9,5% — до 1 703,4 млн. долларов. А сальдо внешней торговли товарами, хотя и осталось отрицательным, но составило всего минус 455,5 млн. долларов, что примерно в 2 раза меньше, чем в январе—мае прошлого года.

В целом экспорт товаров и услуг в РБ за пять месяцев текущего года вырос на 32,7% — до 18 066,5 млн. долларов, в то время как импорт увеличился на 28,7% и достиг 16 818,6 млн. долларов.

Основной вклад в увеличение экспорта внесли нефтепродукты, однако растут и поставки за рубеж некоторых других товаров. В частности, экспорт продовольствия из Беларуси в январе—мае поднялся на 11,3% — до 2,5 млрд. долларов.

При этом экспорт в страны СНГ поднялся всего на 6,2%, тогда как в Китай — на 52,6%, а в страны Америки и Карибского бассейна — на 85,7%. Даже в страны ЕС экспорт белорусских продуктов поднялся на 45,7%.

Белорусское правительство предпринимает активные усилия по увеличению поставок белорусских товаров за рубеж. Одновременно принимаются меры, направленные на сокращение импорта.

Так, Государственный комитет по стандартизации РБ в текущем году запретил ввоз в страну около 900 наименований опасной продукции. Принимаются и контрсанкции в отношении ряда европейских компаний.
 
 
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В результате сальдо внешней торговли товарами в мае текущего года составило минус 38,5 млн. долларов.
 
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