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Рада отправила Авакова в отставку
Источник материала: UDF
Авакова отправили в отставку / фото УНИАН
Как передает корреспондент
От "Слуги народа" "за" проголосовали 229 депутатов, от "Европейской солидарности" - 16, от "Голоса" - 15, от группы "Партия "За майбутнє" - 7, от группы "Довіра" - 18, от внефракционных - 6. От "Оппозиционной платформы - за жизнь" и "Батькивщины" "за" не проголосовал ни один депутат.
Против проголосовали 7 народных депутатов, 17 воздержались, а 36 – не голосовали.
Отставка Авакова - что известно
13 июля Арсен Аваков заявил, что подал заявление об отставке с должности главы МВД. Он возглавлял министерство с 2014 года.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел вместо Авакова.
Голосование за отставку Авакова было запланировано на четверг, 15 июля, а в пятницу, 16 июля, парламент может назначить главой МВД Монастырского.
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За это решение проголосовал 291 депутат.
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