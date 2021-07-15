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Авакова отправили в отставку / фото УНИАН

Отставка Авакова - что известно

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рада отправила Авакова в отставку За это решение проголосовал 291 депутат.

Как передает корреспондент, за это решение проголосовал 291 народный депутат из 351, зарегистрированного в сессионном зале.От "Слуги народа" "за" проголосовали 229 депутатов, от "Европейской солидарности" - 16, от "Голоса" - 15, от группы "Партия "За майбутнє" - 7, от группы "Довіра" - 18, от внефракционных - 6. От "Оппозиционной платформы - за жизнь" и "Батькивщины" "за" не проголосовал ни один депутат.Против проголосовали 7 народных депутатов, 17 воздержались, а 36 – не голосовали.13 июлязаявил, что подал заявление об отставке с должности главы МВД. Он возглавлял министерство с 2014 года.Президент Украиныпредложил кандидатуру председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельностина должность министра внутренних дел вместо Авакова.Голосование за отставку Авакова было запланировано на четверг, 15 июля, а в пятницу, 16 июля, парламент может назначить главой МВД Монастырского.