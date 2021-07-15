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Гороскоп на 15 июля: что ждет сегодня все знаки Зодиака
Источник материала: UDF
Гороскоп на 15 июля / фото pixabay.com/Alexas_Fotos
Об этом сообщает 1001 гороскоп.
Овен
Сегодня у Овнов будет полный завал, который придется разгребать очень оперативно. При этом вам не рекомендуется браться за несколько дел сразу.
Телец
Отбросьте свое стеснение, и возьмите наконец то, что принадлежит вам по праву.
Близнецы
Вам с легкостью удастся решить все вопросы. Главное, не теряйте гармонию с собой.
Рак
Вы сегодня можете перевоплотиться в Юлия Цезаря, выполняя несколько дел одновременно.
Лев
Даже самые безнадежные проекты вы сможете обернуть в свою пользу. А также астрологи утверждают, что сегодня у вас будет нюх на деньги.
Дева
Вашей энергичности можно будет только позавидовать. Направьте ее в нужное русло.
Весы
Постарайтесь быть более внимательными, особенно в вопросах, которые касаются денег.
Скорпион
У вас появится возможность узнать что-то новое. Не упустите, ведь какая-то информация может оказаться для вас очень ценной.
Стрелец
Звезды говорят, что вам лучше сегодня плыть по течению. Не вкладывайтесь особо в дела, которые можно решить без особого энтузиазма.
Козерог
Вы сможете наладить контакт практически со всеми. Воспользуйтесь этим, чтобы завести хорошие знакомства.
Водолей
Если вы запустите какой-то проект, то получите хорошее вознаграждение за это.
Рыбы
Сделайте то, что вы можете делать "на автомате" или займитесь физическим трудом.
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