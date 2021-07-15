|
Чалый: «Сложно представить, есть ли в окружении Лукашенко человек, способный прорваться через слабые и мягкие женские руки»
Источник материала: UDF
Сергей Чалый / Еврорадио
Комментируя события 14 июля, Сергей Чалый повторил свой тезис о переходе белорусского режима в новое качество — от авторитаризма к тоталитаризму.
— Уничтожение гражданского общества, вообще, уничтожение сферы частного это и есть, собственно, характеристика тоталитаризма, — отметил экскперт в новом стриме
Приведем еще несколько высказываний на злободневные темы.
О деле Татьяны Кузиной
По словам Чалого, дело независимого эксперта Татьяны Кузиной говорит о важном моменте. Ранее власти арестовывали и садили в тюрьму за определенные действия — от участия в протестах до фото с пастилой.
— История с дискредитацией государства, критикой экономики — это в чистом виде не действие, а мыслепреступление. Это совершенно новый виток.
Напомним, что эксперта исследовательского проекта Bipart Татьяну Кузину обвиняют по двум статьям УК: ч. 1 ст. 357 (заговор либо действия с целью захвата государственной власти) и ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности). Ей грозит до 12 лет заключения.
Об отставке Шеймана
Важным моментом в отставке управделами Виктора Шеймана эксперт видит не тот факт, что он по-прежнему выполняет функции спецпосланника:
— Мне теперь сложно представить, есть ли в окружении Лукашенко человек, который может прорваться через слабые и мягкие женские руки, создающие ему эту самую ванну.
По мнению Чалого, это означает переход в окончательное окукливание, так как нет больше человека, обладающего уникальной возможностью доносить до Лукашенко некомфортные и тревожные новости.
Эксперт убежден, что именно Шейман год назад озвучил неприятные сведения, свидетельствующие о растущем недовольстве в обществе и говорящие о реальном рейтинге Лукашенко и его оппонентов.
О встрече в Санкт-Петербурге
Эксперт обратил внимание на намек Владимира Путина о необходимости возврата долгов, прозвучавший на встрече в Санкт-Петербурге.
И на реакцию правителя Беларуси, попытавшегося отвести внимание от щекотливой темы на происходящее в нашей стране. В этот раз речь зашла о «нападениях» на государственных журналистов и депутатов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чалый: «Сложно представить, есть ли в окружении Лукашенко человек, способный прорваться через слабые и мягкие женские руки»
Режим переходит в окончательное окукливание.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)