Чалый: «Сложно представить, есть ли в окружении Лукашенко человек, способный прорваться через слабые и мягкие женские руки»

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Сергей Чалый / Еврорадио

О деле Татьяны Кузиной

Об отставке Шеймана

О встрече в Санкт-Петербурге

Комментируя события 14 июля,повторил свой тезис о переходе белорусского режима в новое качество — от авторитаризма к тоталитаризму.— Уничтожение гражданского общества, вообще, уничтожение сферы частного это и есть, собственно, характеристика тоталитаризма, — отметил экскперт в новом стримеПриведем еще несколько высказываний на злободневные темы.По словам Чалого, дело независимого экспертаговорит о важном моменте. Ранее власти арестовывали и садили в тюрьму за определенные действия — от участия в протестах до фото с пастилой.— История с дискредитацией государства, критикой экономики — это в чистом виде не действие, а мыслепреступление. Это совершенно новый виток.Напомним, что эксперта исследовательского проекта Bipart Татьяну Кузину обвиняют по двум статьям УК: ч. 1 ст. 357 (заговор либо действия с целью захвата государственной власти) и ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности). Ей грозит до 12 лет заключения.Важным моментом в отставке управделамиэксперт видит не тот факт, что он по-прежнему выполняет функции спецпосланника:— Мне теперь сложно представить, есть ли в окружении Лукашенко человек, который может прорваться через слабые и мягкие женские руки, создающие ему эту самую ванну.По мнению Чалого, это означает переход в окончательное окукливание, так как нет больше человека, обладающего уникальной возможностью доносить до Лукашенко некомфортные и тревожные новости.Эксперт убежден, что именно Шейман год назад озвучил неприятные сведения, свидетельствующие о растущем недовольстве в обществе и говорящие о реальном рейтинге Лукашенко и его оппонентов.Эксперт обратил внимание на намеко необходимости возврата долгов, прозвучавший на встрече в Санкт-Петербурге.И на реакцию правителя Беларуси, попытавшегося отвести внимание от щекотливой темы на происходящее в нашей стране. В этот раз речь зашла о «нападениях» на государственных журналистов и депутатов.