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Белорусские правозащитники: Мы не прекратим своей деятельности
Источник материала: UDF
Силовики нанесли удар по правозащитным организациям / @viasna96
В нём перечисляются организации, в которых сегодня прошли обыски: БАЖ, БХК, Центр правовой трансформации "Lawtrend", движение "За Свободу", Объединение белорусов мира "Бацькаўшчына", "Гендерные перспективы", Офис европейской экспертизы и коммуникации и другие.
Сообщается, что после обысков в квартирах задержали членов ПЦ "Вясна" Валентина Стефановича, Владимира Лабковича, Сергея Сыса, Виктора Сазонова, Олега Мацкевича, Елену Лаптенок, Игоря Казмерчака; нет связи с председателем центра Алесем Беляцким. Задержан координатор кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрей Полуда и правозащитник Евгения Бабаева.
"Весна" подчёркивает, что "преследует исключительно легитимные цели и осуществляет мирную деятельность по защите прав человека и основных свобод в Беларуси". А они гарантированы и Конституцией страны, и международными нормами в области прав человека.
"Любое давление и преследование членов нашей организации за осуществление такой деятельности является политически мотивированным преследованием, которое имеет целью уничтожение нашей организации и в целом — свободы ассоциаций в Беларуси", — говорится в заявлении.
Правозащитная организация требует прекратить репрессии, освободить задержанных, а также политзаключённых.
"Мы выражаем решительный протест по поводу очередной волны репрессий в отношении членов организации и против гражданского общества Беларуси в целом и заявляем, что не прекратим своей правозащитной деятельности", — говорится в заявлении.
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Правозащитная организация требует прекратить репрессии.
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