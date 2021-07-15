Источник материала: UDF



Силовики нанесли удар по правозащитным организациям​ / @viasna96

"Любое давление и преследование членов нашей организации за осуществление такой деятельности является политически мотивированным преследованием, которое имеет целью уничтожение нашей организации и в целом — свободы ассоциаций в Беларуси", — говорится в заявлении.

"Мы выражаем решительный протест по поводу очередной волны репрессий в отношении членов организации и против гражданского общества Беларуси в целом и заявляем, что не прекратим своей правозащитной деятельности", — говорится в заявлении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские правозащитники: Мы не прекратим своей деятельности Правозащитная организация требует прекратить репрессии.

В нём перечисляются организации, в которых сегодня прошли обыски: БАЖ, БХК, Центр правовой трансформации "Lawtrend", движение "За Свободу", Объединение белорусов мира "Бацькаўшчына", "Гендерные перспективы", Офис европейской экспертизы и коммуникации и другие.Сообщается, что после обысков в квартирах задержали членов ПЦ "Вясна"; нет связи с председателем центра. Задержан координатор кампании "Правозащитники против смертной казни"и правозащитник"Весна" подчёркивает, что "преследует исключительно легитимные цели и осуществляет мирную деятельность по защите прав человека и основных свобод в Беларуси". А они гарантированы и Конституцией страны, и международными нормами в области прав человека.Правозащитная организация требует прекратить репрессии, освободить задержанных, а также политзаключённых.