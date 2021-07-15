ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские правозащитники: Мы не прекратим своей деятельности

15.07.2021 10:41 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Белорусские правозащитники: Мы не прекратим своей деятельности
Силовики нанесли удар по правозащитным организациям​ / @viasna96
14 июля, на фоне очередной волны атаки силовиков на гражданское общество в Беларуси, лишённый регистрации в нашей стране правозащитный центр "Весна" выступил с заявлением.

В нём перечисляются организации, в которых сегодня прошли обыски: БАЖ, БХК, Центр правовой трансформации "Lawtrend", движение "За Свободу", Объединение белорусов мира "Бацькаўшчына", "Гендерные перспективы", Офис европейской экспертизы и коммуникации и другие.

Сообщается, что после обысков в квартирах задержали членов ПЦ "Вясна" Валентина Стефановича, Владимира Лабковича, Сергея Сыса, Виктора Сазонова, Олега Мацкевича, Елену Лаптенок, Игоря Казмерчака; нет связи с председателем центра Алесем Беляцким. Задержан координатор кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрей Полуда и правозащитник Евгения Бабаева.

"Весна" подчёркивает, что "преследует исключительно легитимные цели и осуществляет мирную деятельность по защите прав человека и основных свобод в Беларуси". А они гарантированы и Конституцией страны, и международными нормами в области прав человека.

"Любое давление и преследование членов нашей организации за осуществление такой деятельности является политически мотивированным преследованием, которое имеет целью уничтожение нашей организации и в целом — свободы ассоциаций в Беларуси", — говорится в заявлении.


Правозащитная организация требует прекратить репрессии, освободить задержанных, а также политзаключённых.

"Мы выражаем решительный протест по поводу очередной волны репрессий в отношении членов организации и против гражданского общества Беларуси в целом и заявляем, что не прекратим своей правозащитной деятельности", — говорится в заявлении.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитная организация требует прекратить репрессии.
 
Новости дня
Новости разные
 
РосСМИ о беларусских журналистах, безопасности в информационной сфере и доступе к информации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by