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РосСМИ о беларусских журналистах, безопасности в информационной сфере и доступе к информации

15.07.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

РосСМИ о беларусских журналистах, безопасности в информационной сфере и доступе к информации
Фото: РИА Новости
Беларусь ожидаемо остается одним из основных поставщиков тем для российских СМИ. На фоне привычных нарративов, прежде всего о неотвратимости интеграции Беларуси и России, которые постоянно транслируются аудитории, присутствуют дополнительные.

Российские медиа не могли пропустить последние беларусские события, связанные с задержанием журналистов и обысками в СМИ.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Российские СМИ достаточно специфически подают обыски в редакциях беларусских медиа-ресурсов и задержания журналистов. Для аудитории создаётся набор тезисов «безопасность в информационной сфере» — «экстремизм» — «задержания по обвинению в экстремизме». Несмотря на то, что преследования журналистов освещают формально негосударственные СМИ, информация подаётся достаточно безапелляционно — журналисты и редакции обвиняются (!) в распространении запрещённой информации, действиях экстремистского характера. А задержания являются частью операции «зачистки от радикальных элементов». Информации о политической составляющей преследования журналистов практически не даётся. Зато на контрасте сообщается о появлении в социальных сетях Романа Протасевича.

Формально (с учётом предыдущих месяцев освещения беларусской темы) можно говорить о достаточно широкой подаче информации. Однако, концентрация на одном аспекте, одной версии причин при её сохранении дальше позволит изменить восприятие проблемы аудиторией. Единство позиций, единые акценты российских СМИ позволяют предположить наличие общих принципов информирования. И с течением времени эта общность становится всё более очевидной.
 
 
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Беларусь ожидаемо остается одним из основных поставщиков тем для российских СМИ.
 
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