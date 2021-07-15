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Кладбище немецких солдат Второй мировой войны в Брестской области / sb.by

предложил

"Может, нам стоит со всем уважением собрать все эти останки солдат вермахта и отправить их товарным вагоном на родину дедушки Гитлера? Им там местные неонацисты на могилах свастики рисовать станут, и все будут довольны, — пишет Юрий Терех. — Ну а правда, зачем им лежать в белорусской земле? Они принесли нашему народу только горе и смерть, но похоронены тут. Как по мне, их отдых несколько затянулся. Да и земля вроде как не бесплатная, а так выходит, что они ее кусочек все же захватили".

Юрий Терех / sb.by

Имена погребенных солдат выбиты на плитах, которые стоят вдоль аллеи / kp.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автор “СБ” предложил уничтожить в Беларуси немецкие кладбища Он полагает, что так поступать с захоронениями можно, потому что «идет война».

Он полагает, что так поступать с захоронениями можно, потому что "идет война" — "через санкции, подготовку экстремистов, расшатывание общества, попытки задушить страну без формального объявления войны". И Германия, по ощущениям Тереха, принимает в этой войне непосредственное участие. К тому же недостаточно хорошо следит за захоронениями советских воинов на своей территории.На территории Беларуси находится несколько кладбищ, где похоронены немецкие солдаты и офицеры, погибшие здесь во время Второй мировой войны. Организованная работа по перезахоронению ведется с начала нулевых годов. Занимается этим общественная организация "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями".Она сотрудничает, в том числе, и с 52-м отдельным поисковым специализированным батальоном Министерства обороны Республики Беларусь. В ноябре 2020 года "Гродненская правда" публиковала большой репортаж о раскопках военных поисковиков в Свислочском районе.Старший инструктор специализированной поисковой роты прапорщикрассказывал, что останки передадут "Народному союзу Германии для последующего перезахоронения на мемориальном кладбище, что недалеко от поселка Березы Брестской области".На кладбище в Березе нет индивидуальных могил, рассказывала в репортаже из Брестской области "КП в Беларуси". Имена погребенных солдат выбиты на плитах, которые стоят вдоль аллеи. Тогда же журналист издания отмечал, что поисковые работы ведутся и в Германии — ежегодно перезахоранивают около 120 - 140 красноармейцев. Всего в Германии 3600 воинских захоронений обеих мировых войн, где покоится около 760 тысяч граждан бывшего СССР.