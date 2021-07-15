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В четверг в Беларуси снова до +36 градусов
Источник материала: UDF
Во время грозы / БЕЛТА
Во время гроз порывы ветра могут достигать 20 м/с.
В ночные часы температура воздуха составит от +16 до +22 градусов (в Минске — 18-20 тепла), в дневные часы — от +29 до +34 (в столице — от +31 до +33, местами по стране — до 36 градусов тепла).
Ожидается, что жара немного отступит в начале следующей недели.
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Ожидается, что жара немного отступит в начале следующей недели.
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