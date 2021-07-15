Рогов: «Ностальгия по СССР обеспечила политический капитал и Путину, и Лукашенко»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский политический обозреватель – о том, что не сказано в статье Путина.





– Два дня меня осаждают просьбами прокомментировать статью Владимира Путина об Украине. В статье масса исторических фактов и я, не историк, должен потратить много времени, чтобы оценить их достоверность и интерпретацию, – пишет Кирилл Рогов. – В то же время понятно, почему эта тема так волнует Владимира Путина. В известном смысле его политическая биография как российского президента оказалась подчинена украинской теме.

В 2003-м он поставил на проект российско-украинской реинтеграции, в котором ему должен был содействовать Янукович. Янукович проиграл. Путин обиделся на Запад, который он обвинил в этом проигрыше.

В 2013-м Путин опять поставил на проект реинтеграции, который, как ему представлялось, обеспечит ему «историческую легитимность», и опять проиграл. В результате, он поссорился с Западом уже фатально и необратимо. Вылетел из «восьмерки», попал под санкции.

Для политика Владимира Путина, пришедшего к власти (отчасти случайно) в 2000 году, это было совсем необязательно.

Сосредоточенность Владимира Путина на украинской теме понятна. В тот момент, когда он пришел к власти, ностальгия по СССР была важным политическим фактором. Она обеспечила политический капитал и ему, и Александру Лукашенко. Проблема в том, что сейчас эта тема не интересует практически никого. Вообще – никого.

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Что же интересует людей? Рискну утверждать: как всегда, проблема насилия. Люди пишут в инстаграм, фейсбук и вконтакте, они публикуют фото свадеб, дней рождения, поминок, но самая важная рамка этого всего для них – это даже не динамика текущих доходов, а уверенность в том, что прямое неконтролируемое насилие в их мире невозможно или очень ограничено, локализовано.

Это гораздо важнее, чем воссоединение советской семьи народов.

Никого не интересует, что говорил князь Витовт Святославу Ольговичу в 13 веке.

Но всех интересует, кто на самом деле и за что убил Бориса Немцова, Литвиненко, пытался убить Скрипалей, Алексея Навального, Дмитрия Быкова и почему?

И Владимиру Путину вряд ли удастся что-то сделать со своей политической биографией и историческим наследием, не ответив на эти вопросы. Они всегда будут идти через запятую с упоминанием его имени во всех справочниках и исторических дайджестах.

Являются ли русские, тувинцы и татары одним народом? Наверное, нет. Но они живут в одном государстве. Являются ли русские и восточные украинцы одним народом? Может быть, да, но они живут в разных государствах. Это не очень важно.

Всех их интересует одно: границы насилия. А не границы бывшего СССР.