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В Червенском районе утонул 18-летний парень - СК проводит проверку

15.07.2021 10:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень утонул в Червенском районе - следователи проводят проверку, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В ночь с 13 на 14 июля компания подростков отдыхала у озера вблизи деревни Натальевск. Во время купания молодой человек, которому недавно исполнилось 18 лет, начал тонуть. Товарищ бросился ему на помощь, однако спасти парня уже не удалось. Тело без признаков жизни из воды извлекли сотрудники ОСВОД.

Следователь осмотрел место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы произошедшего. Установлено, что погибший был выпускником местного лицея. По предварительной информации, молодой человек был пьян.

Червенский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В ночь с 13 на 14 июля компания подростков отдыхала у озера вблизи деревни Натальевск. Во время купания молодой человек, которому недавно исполнилось 18 лет, начал...
 
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