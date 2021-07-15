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При столкновении легковушек в Могилеве пострадали пять человек

15.07.2021 10:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Могилеве пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 14 июля в 22.24. Проезжая на автомобиле Audi 100 в районе дома №15 по ул.Королева, 22-летний местный житель не справился с управлением и допустил занос авто влево. Иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Сitroen Xsara.

В аварии пострадали девятилетний пассажир Сitroen, водитель Audi и три его пассажира 20, 22 и 24 лет. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.

Во избежание таких ситуаций Госавтоинспекция рекомендует водителям максимально концентрировать свое внимание на управлении транспортом и следить за дорожной обстановкой, обращая внимание на соблюдение скоростных режимов.-0-

При столкновении легковушек в Могилеве пострадали пять человек

При столкновении легковушек в Могилеве пострадали пять человек

При столкновении легковушек в Могилеве пострадали пять человек

При столкновении легковушек в Могилеве пострадали пять человек

При столкновении легковушек в Могилеве пострадали пять человек

Фото Могилевского областного УМЧС

 
Теги: Могилев
 
 
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В аварии пострадали девятилетний пассажир Сitroen, водитель Audi и три его пассажира 20, 22 и 24 лет. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.
 
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