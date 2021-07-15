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Минчанин в квартире выращивал коноплю

15.07.2021 10:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный наркоконтроль вышел на 33-летнего жителя Минска, который в своей квартире оборудовал шкаф для выращивания конопли, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Помимо горшков с запрещенным растением оперативники обнаружили 20 г готового зелья и различные приспособления для его курения. Во время обыска в жилище нашли и незарегистрированную символику (флаг и плакаты с протестными надписями). Мужчина пояснил, что ранее неоднократно участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях", - рассказали в ГУВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Проверяется причастность фигуранта к их сбыту.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Проверяется причастность фигуранта к их...
 
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