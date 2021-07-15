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Deutsche Bank прогнозирует двукратный рост продаж электромобилей в Китае в 2021 году

15.07.2021 10:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что продажи электромобилей в Китае могут удвоиться в 2021 году. Это связано с тем, что китайские автопроизводители не испытывают проблем с поставками чипов и дефицита запчастей, в отличие от компаний из других стран.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), на долю автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае в июне приходилось 14-15% общего объема продаж легковых машин.

"Учитывая сильное начало года и нашу уверенность в том, что переход (на NEV) будет ускоряться в течение года за счет появления новых привлекательных моделей, мы прогнозируем удвоение продаж электромобилей в 2021 году - до более чем 2 млн", - говорится в сообщении банка.

При этом продажи NEV в целом могут достичь 2,5 млн машин, ожидают эксперты.

Котировки торгующихся в США акций китайского производителя электромобилей Nio Inc. подскочили за последние двенадцать месяцев в 3,2 раза, но снизились на 11% в текущем году. Цена американских депозитарных расписок XPeng Inc. за последние три месяца выросла на 15,4%, однако падение с начала года составляет 11,4%. Между тем капитализация еще одного китайского представителя отрасли, бумаги которого торгуются на американском рынке, Li Auto Inc. увеличилась на 44% за три месяца.

 
 
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Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что продажи электромобилей в Китае могут удвоиться в 2021 году. Это связано с тем, что китайские автопроизводители не испытывают...
 
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