Автор “СБ” предложил уничтожить в Беларуси немецкие кладбища. Здравствуй, ужас?

Он полагает, что так поступать с захоронениями можно, потому что "идет война" — "через санкции, подготовку экстремистов, расшатывание общества, попытки задушить страну без формального объявления войны". И Германия, по ощущениям Тереха, принимает в этой войне непосредственное участие. К тому же недостаточно хорошо следит за захоронениями советских воинов на своей территории.





"Может, нам стоит со всем уважением собрать все эти останки солдат вермахта и отправить их товарным вагоном на родину дедушки Гитлера? Им там местные неонацисты на могилах свастики рисовать станут, и все будут довольны, — пишет Терех. — Ну а правда, зачем им лежать в белорусской земле? Они принесли нашему народу только горе и смерть, но похоронены тут. Как по мне, их отдых несколько затянулся. Да и земля вроде как не бесплатная, а так выходит, что они ее кусочек все же захватили".









Юрий Терех / sb.by





На территории Беларуси находится несколько кладбищ, где похоронены немецкие солдаты и офицеры, погибшие здесь во время Второй мировой войны. Организованная работа по перезахоронению ведется с начала нулевых годов. Занимается этим общественная организация "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями".





Она сотрудничает, в том числе, и с 52-м отдельным поисковым специализированным батальоном Министерства обороны Республики Беларусь. В ноябре 2020 года "Гродненская правда" публиковала большой репортаж о раскопках военных поисковиков в Свислочском районе.





Старший инструктор специализированной поисковой роты прапорщик Александр Каролевич рассказывал, что останки передадут "Народному союзу Германии для последующего перезахоронения на мемориальном кладбище, что недалеко от поселка Березы Брестской области".





На кладбище в Березе нет индивидуальных могил, рассказывала в репортаже из Брестской области "КП в Беларуси". Имена погребенных солдат выбиты на плитах, которые стоят вдоль аллеи. Тогда же журналист издания отмечал, что поисковые работы ведутся и в Германии — ежегодно перезахоранивают около 120 - 140 красноармейцев. Всего в Германии 3600 воинских захоронений обеих мировых войн, где покоится около 760 тысяч граждан бывшего СССР.









Имена погребенных солдат выбиты на плитах, которые стоят вдоль аллеи / kp.by



