Минск в картинке: Спустя 9 лет одно из зданий с башней на площади Якуба Коласа начали переделывать

Памятник архитектуры выкупил в 2013 году турецкий инвестор, который владеет Crown Plaza на Кирова. Здесь планировали построить пятизвездочный отель, но в 2019 году Александр Лукашенко разрешил переделать здание под многофункциональный комплекс с торговыми точками и офисами. За компанией числится еще один объект в Минске и его могут у нее изъять.





Минский полиграфкомбинат имени Якуба Коласа начали строить в 1953 году. Его возводили три года. Это здание — один из примеров первых многоэтажных производственных застроек в Минске. Авторами проекта выступили заслуженные архитекторы БССР Нута Шпигельман и Сергей Ботковский. В композиции фасада присутствуют разнообразные элементы классического наследия: треугольные фронтончики, лепной декор, люнеты и рустовка. Полиграфкомбинат признанный памятник архитектуры.





В 2013 году был подписан договор с турецким инвестором, компанией «Минск Принцесс Отель», которая планировала отреставрировать объект и переделать его под пятизвездочный отель. Довести до готовности 250 номеров должны были в 2016 году. За все время строительные работы так и не начались и в 2016 году инвестдоговор расторгли по соглашению сторон. Причиной стал долг из-за скопившихся у инвестора штрафных санкций. Вместо этого был перезаключен договор на проектирование и строительство, следовательно, без льгот. Однако, и новое соглашение никак не повлияло на ход реставрации здания комбината.





В 2019 году Александр Лукашенко дал согласие компании «Минск Принцесс Отель» на перепрофилирование объекта не в отель, а в многофункциональный комплекс при условии сохранения исторического облика. И вот, спустя полтора года, у здания появились строительные леса.





Напомним, полиграфкомбинат на площади Якуба Коласа не является единственным проблемным активом «Минск Принцесс Отеля». В том же 2013 году инвестор выкупил здание бывшего кинотеатра «Современник». Турки планировали построить на его месте развлекательный комплекс за 25 миллионов долларов. Со временем стройку законсервировали сами инвесторы, но обещали возобновить еще в 2018 году, однако ничего не произошло. С 2019 года стоит вопрос об изъятии у этой компании объекта и передачи его другому застройщику.



