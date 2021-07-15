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Пропавшая в Слониме женщина найдена погибшей

15.07.2021 11:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Слонимщине завершены поиски 70-летней Зинаиды Долговой.

Пропавшая в Слониме женщина найдена погибшей

Женщина пропала 10 июля, когда перестала выходить на связь с близкими.

По информации ПСО «Ангел», 14 июля стало известно, что слонимчанка найдена погибшей.

Об обстоятельствах смерти ничего не сообщается.   

 

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На Слонимщине завершены поиски 70-летней Зинаиды Долговой.
 
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