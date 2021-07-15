Пропавшая в Слониме женщина найдена погибшей

На Слонимщине завершены поиски 70-летней Зинаиды Долговой.





Женщина пропала 10 июля, когда перестала выходить на связь с близкими.

По информации ПСО «Ангел», 14 июля стало известно, что слонимчанка найдена погибшей.

Об обстоятельствах смерти ничего не сообщается.