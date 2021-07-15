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Утром 15 июля белорусский рубль подорожал к доллару и евро

15.07.2021 11:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Утром 15 июля белорусский рубль подорожал к доллару и евро
Иллюстративное фото
Жарким утром в четверг на БВФБ белорусский рубль успешно атаковал все основные валюты. Стоимость корзины валют растаяла сразу на 0,36% до минимума за 9 дней.

С начала недели белорусский рубль подорожал к валютной корзине уже на 0,74%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:29:

Курс доллара снижается уже пятые торги подряд. Сегодня утром доллар подешевел ещё на 0,0124 BYN до 2,5491 BYN/USD.

За пять дней снижения доллар рухнул на 0,0430 BYN, но до этого было два дня роста, когда доллар улетел вверх 0,0581 до максимума за 77 дней.

Курс евро опустился на 0,0058 BYN до 3,0154 BYN/EUR и оказался на минимуме за 9 дней. Евро за пять дней обвалился уже на 0,0495 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0129 BYN до 3,4450 BYN/100 RUB до минимума за 48 дней.

Московская биржа


За прошедшие сутки российский рубль незначительно подешевел к доллару, курс которого вырос всего на 3 копейки до 74,22 российских рублей.

Курс евро поднялся утром в Москве вырос на 37 копеек до 87,82 российских рублей — минимума за неделю.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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А российский рубль улетел на минимум за 1,5 месяца.
 
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