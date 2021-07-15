Источник материала: UDF



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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Утром 15 июля белорусский рубль подорожал к доллару и евро А российский рубль улетел на минимум за 1,5 месяца.

С начала недели белорусский рубль подорожал к валютной корзине уже на 0,74%.По даннымна 10:29:Курс доллара снижается уже пятые торги подряд. Сегодня утром доллар подешевел ещё на 0,0124 BYN до 2,5491 BYN/USD.За пять дней снижения доллар рухнул на 0,0430 BYN, но до этого было два дня роста, когда доллар улетел вверх 0,0581 до максимума за 77 дней.Курс евро опустился на 0,0058 BYN до 3,0154 BYN/EUR и оказался на минимуме за 9 дней. Евро за пять дней обвалился уже на 0,0495 BYN.Курс российского рубля упал на 0,0129 BYN до 3,4450 BYN/100 RUB до минимума за 48 дней.За прошедшие сутки российский рубль незначительно подешевел к доллару, курс которого вырос всего на 3 копейки до 74,22 российских рублей.Курс евро поднялся утром в Москве вырос на 37 копеек до 87,82 российских рублей — минимума за неделю.