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"Они (ягоды. - Ред.) богаты клетчаткой, витамином С и флавоноидами, которые являются мощным антиоксидантом", - говорит специалист.

Чем же так полезна черника?

"Ягоды универсальны, поэтому их легко употреблять в пищу. Их можно добавлять в хлопья с молоком, овсянку или йогурт. Их можно класть в выпечку и салаты, делать из них смузи и соки или есть без всего как натуральное сладкое угощение", - добавила врач.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названа самая полезная летняя ягода Она защищает от рака и замедляет старение.

Об этом рассказала американский диетологПо мнению врача, ягоды являются самыми полезными для здоровья плодами, но самой-самой считается черника.Черника является суперягодой благодаря ее антиоксидантным свойствам. Плод содержит полифенолы, способные замедлить старение клеток.Ягода помогает при проблемах с сердечно-сосудистой системойУлучшает работу мозга, усиливает кровообращение и благоприятно влияет на памятьПомогает зрениюУлучшает работу кишечника и нормализует пищеварениеСнижает риск заболеваний мочевыводящих путейПолезна беременным благодаря калию и фолиевой кислоте, содержащейся в нейПредотвращает старение и улучшает кожуПомогает при диарее, вздутиях, других проблемах с ЖКТЭффективна для избавления от лишнего весаСнижает риск развития онкологии.Среди самых полезных ягод диетолог также выделила малину и ежевику, одна чашка которых содержит 32% от суточной нормы пищевых волокон для человека. Клетчатка улучшает здоровье кишечника и помогает в пищеварении.А антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, обладают омолаживающими свойствами. Ученые говорят, что они защитят клетки организма от свободных радикалов, которые могут привести к развитию таких тяжелых заболеваний, таких как рак или болезни сердца.