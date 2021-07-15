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Названа самая полезная летняя ягода

15.07.2021 11:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названа самая полезная летняя ягода
Иллюстративное фото
Врач-диетолог назвала самую полезную летнюю ягоду, которая благодаря своему уникальному составу может защитить сердце, снизить риск заболеть раком, а также поможет в борьбе с лишним весом, пишет u-news.com.ua.

Об этом рассказала американский диетолог Эми Гудсон.

По мнению врача, ягоды являются самыми полезными для здоровья плодами, но самой-самой считается черника.

"Они (ягоды. - Ред.) богаты клетчаткой, витамином С и флавоноидами, которые являются мощным антиоксидантом", - говорит специалист.


Черника является суперягодой благодаря ее антиоксидантным свойствам. Плод содержит полифенолы, способные замедлить старение клеток.


Чем же так полезна черника?


Ягода помогает при проблемах с сердечно-сосудистой системой

Улучшает работу мозга, усиливает кровообращение и благоприятно влияет на память

Помогает зрению

Улучшает работу кишечника и нормализует пищеварение

Снижает риск заболеваний мочевыводящих путей

Полезна беременным благодаря калию и фолиевой кислоте, содержащейся в ней

Предотвращает старение и улучшает кожу

Помогает при диарее, вздутиях, других проблемах с ЖКТ

Эффективна для избавления от лишнего веса

Снижает риск развития онкологии.

Среди самых полезных ягод диетолог также выделила малину и ежевику, одна чашка которых содержит 32% от суточной нормы пищевых волокон для человека. Клетчатка улучшает здоровье кишечника и помогает в пищеварении.

А антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, обладают омолаживающими свойствами. Ученые говорят, что они защитят клетки организма от свободных радикалов, которые могут привести к развитию таких тяжелых заболеваний, таких как рак или болезни сердца.

"Ягоды универсальны, поэтому их легко употреблять в пищу. Их можно добавлять в хлопья с молоком, овсянку или йогурт. Их можно класть в выпечку и салаты, делать из них смузи и соки или есть без всего как натуральное сладкое угощение", - добавила врач.
 
 
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Она защищает от рака и замедляет старение.
 
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