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Политолог: Путин удовлетворен тем, что происходит теперь в Беларуси
Источник материала: UDF
Фото: ТАСС
13 июня в переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге длились более пяти часов. После их встречи сообщается, что цена на газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне 2021 года.
Кроме того, достигнуты договоренности о кредитной поддержке Беларуси в связи с налоговым маневром в России. Правда, ее размер еще не ясен и будет обсуждаться.
Встреча запомнилась также эмоциональным выступлением Лукашенко в начале встречи, когда он рассказал о деструктивном влиянии Запада через неправительственные организации и «западные» СМИ.
По словам пресс-секретаря президента России, стороны должны были обсудить «попытки коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Беларуси» и меры по противодействию этому.
«России важно уничтожить институты, которые могли бы сопротивляться поглощению страны»
Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии
Фото: CEAPP
«Официальный: Россия продолжит поддерживать белорусский режим через льготы на поставки энергоресурсов и своего рода компенсацию за налоговый маневр – пусть и в виде кредита», – сказал Усов.
Он напомнил, что желание Минска получить компенсацию за налоговый маневр привело к возникновению вопроса с подписанием «дорожных карт» по углублению интеграции. На это Лукашенко пойти не мог, что спровоцировало информационную и энергетическую войну 2019 года.
О неофициальных итогах встречи можно только догадываться, считает Усов.
«Но поддержка России свидетельствует о том, что Москва получила то, чего хотела. Видимо, Лукашенко окончательно согласился на уступки в сфере экономической интеграции, а также по стратегическим вопросам – например, о размещении дополнительных российских военных объектов на территории Беларуси», – полагает Усов.
Политолог добавил:
«По всей видимости, Путин удовлетворен тем, что происходит на сегодняшний день в Беларуси».
Он обратил внимание, что после того, как Лукашенко сказал Путину о существовании в Беларуси порядка полутора тысяч неправительственных организаций, которые являются проводниками агрессии Запада, на следующий день начался их погром.
«Думаю, России очень важно к моменту реализации интеграционной программы, уничтожить полностью институты, которые могли бы сопротивляться поглощению страны. Думаю, в Беларуси этот негативный тренд будет только усиливаться», – считает Усов.
«Ничего кроме как «бомбить Воронеж» они не смогут»
Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии
Фото: racyja.com
«До следующего года еще нужно дожить, сохранить руководителям стран свои возможности по управлению странами. Но договоренности по экономическим вопросам – подтверждение тому, что у белорусского режима очень плохи дела, и нужно искать возможности чтобы каким-то образом компенсировать издержки, вызванные политическим кризисом в стране и западными санкциями», – сказал Корнеенко.
Но, по его мнению, заявленной Россией помощи хватит только «на поддержание штанов».
«Мне кажется, что солидной помощи со стороны России, как это было в прошлом, уже не может быть. Хотя бы по той простой причине, что сейчас и России не до жиру. Нависла угроза снижения цен на нефть. США начинает отматывать решения Трампа по выходе из ядерной сделки с Ираном, а если иранская нефть будет допущена на мировой рынок, цены упадут», – считает Корнеенко.
Какими могут быть совместные действия Беларуси и России в ответ на козни Запада?
«Думаю, ничего кроме как «бомбить Воронеж» они не смогут. Вся агрессия против Запад выливается в агрессию по отношению к обществу внутри страны. Адекватного ответа Западу и не может быть. Доля Беларусь в импорте Евросоюза близка к нулю. При этом при заявлениях о вмешательстве Запада каждый из правителей добивается своих целей: Путин углубления интеграции (ему это важно накануне парламентских выборов в сентябре), а Лукашенко – материальной помощи», – отметил Корнеенко.
Что он в целом думает о планах Кремля насчет нынешнего режима в Беларуси?
«Уверен, что Москва желает сохранить Лукашенко. Такого другого трудно будет найти. При этом не думаю, что интеграция будет в виде присоединения Беларуси к России в качестве Северо-Западного края или 6 областей. Она будет в виде единой валюты, единой налоговой системы, российских таможенников на белорусских границах. В прошлом БССР была членом ООН и что это ей давало?», – сказал Корнеенко.
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UDF поинтересовался у экспертов: каким они видят итоги встречи руководителей Беларуси и России.
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