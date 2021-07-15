Политолог: Путин удовлетворен тем, что происходит теперь в Беларуси

Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

«России важно уничтожить институты, которые могли бы сопротивляться поглощению страны»





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«Официальный: Россия продолжит поддерживать белорусский режим через льготы на поставки энергоресурсов и своего рода компенсацию за налоговый маневр – пусть и в виде кредита», – сказал Усов.

«Но поддержка России свидетельствует о том, что Москва получила то, чего хотела. Видимо, Лукашенко окончательно согласился на уступки в сфере экономической интеграции, а также по стратегическим вопросам – например, о размещении дополнительных российских военных объектов на территории Беларуси», – полагает Усов.

«По всей видимости, Путин удовлетворен тем, что происходит на сегодняшний день в Беларуси».

«Думаю, России очень важно к моменту реализации интеграционной программы, уничтожить полностью институты, которые могли бы сопротивляться поглощению страны. Думаю, в Беларуси этот негативный тренд будет только усиливаться», – считает Усов.

«Ничего кроме как «бомбить Воронеж» они не смогут»





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«До следующего года еще нужно дожить, сохранить руководителям стран свои возможности по управлению странами. Но договоренности по экономическим вопросам – подтверждение тому, что у белорусского режима очень плохи дела, и нужно искать возможности чтобы каким-то образом компенсировать издержки, вызванные политическим кризисом в стране и западными санкциями», – сказал Корнеенко.

«Мне кажется, что солидной помощи со стороны России, как это было в прошлом, уже не может быть. Хотя бы по той простой причине, что сейчас и России не до жиру. Нависла угроза снижения цен на нефть. США начинает отматывать решения Трампа по выходе из ядерной сделки с Ираном, а если иранская нефть будет допущена на мировой рынок, цены упадут», – считает Корнеенко.

«Думаю, ничего кроме как «бомбить Воронеж» они не смогут. Вся агрессия против Запад выливается в агрессию по отношению к обществу внутри страны. Адекватного ответа Западу и не может быть. Доля Беларусь в импорте Евросоюза близка к нулю. При этом при заявлениях о вмешательстве Запада каждый из правителей добивается своих целей: Путин углубления интеграции (ему это важно накануне парламентских выборов в сентябре), а Лукашенко – материальной помощи», – отметил Корнеенко.

«Уверен, что Москва желает сохранить Лукашенко. Такого другого трудно будет найти. При этом не думаю, что интеграция будет в виде присоединения Беларуси к России в качестве Северо-Западного края или 6 областей. Она будет в виде единой валюты , единой налоговой системы, российских таможенников на белорусских границах. В прошлом БССР была членом ООН и что это ей давало?», – сказал Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политолог: Путин удовлетворен тем, что происходит теперь в Беларуси UDF поинтересовался у экспертов: каким они видят итоги встречи руководителей Беларуси и России.