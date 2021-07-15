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Политолог: Путин удовлетворен тем, что происходит теперь в Беларуси

15.07.2021 11:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Политолог: Путин удовлетворен тем, что происходит теперь в Беларуси
Фото: ТАСС
Каковы основные итоги встречи Лукашенко и Путина?

13 июня в переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге длились более пяти часов. После их встречи сообщается, что цена на газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне 2021 года.

Кроме того, достигнуты договоренности о кредитной поддержке Беларуси в связи с налоговым маневром в России. Правда, ее размер еще не ясен и будет обсуждаться.

Встреча запомнилась также эмоциональным выступлением Лукашенко в начале встречи, когда он рассказал о деструктивном влиянии Запада через неправительственные организации и «западные» СМИ.

По словам пресс-секретаря президента России, стороны должны были обсудить «попытки коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Беларуси» и меры по противодействию этому.

UDF поинтересовался у экспертов: каким они видят итоги встречи руководителей Беларуси и России.

«России важно уничтожить институты, которые могли бы сопротивляться поглощению страны»



Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF отметил, что есть два результата встречи – официальный и неофициальный.

Политолог: Путин удовлетворен тем, что происходит теперь в Беларуси

Фото: CEAPP

«Официальный: Россия продолжит поддерживать белорусский режим через льготы на поставки энергоресурсов и своего рода компенсацию за налоговый маневр – пусть и в виде кредита», – сказал Усов.


Он напомнил, что желание Минска получить компенсацию за налоговый маневр привело к возникновению вопроса с подписанием «дорожных карт» по углублению интеграции. На это Лукашенко пойти не мог, что спровоцировало информационную и энергетическую войну 2019 года.

О неофициальных итогах встречи можно только догадываться, считает Усов.

«Но поддержка России свидетельствует о том, что Москва получила то, чего хотела. Видимо, Лукашенко окончательно согласился на уступки в сфере экономической интеграции, а также по стратегическим вопросам – например, о размещении дополнительных российских военных объектов на территории Беларуси», – полагает Усов.



Политолог добавил:

«По всей видимости, Путин удовлетворен тем, что происходит на сегодняшний день в Беларуси».


Он обратил внимание, что после того, как Лукашенко сказал Путину о существовании в Беларуси порядка полутора тысяч неправительственных организаций, которые являются проводниками агрессии Запада, на следующий день начался их погром.

«Думаю, России очень важно к моменту реализации интеграционной программы, уничтожить полностью институты, которые могли бы сопротивляться поглощению страны. Думаю, в Беларуси этот негативный тренд будет только усиливаться», – считает Усов.


«Ничего кроме как «бомбить Воронеж» они не смогут»



Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF отметил, что достижение договоренностей еще не значит, что они будут выполнены.

Политолог: Путин удовлетворен тем, что происходит теперь в Беларуси

Фото: racyja.com

«До следующего года еще нужно дожить, сохранить руководителям стран свои возможности по управлению странами. Но договоренности по экономическим вопросам – подтверждение тому, что у белорусского режима очень плохи дела, и нужно искать возможности чтобы каким-то образом компенсировать издержки, вызванные политическим кризисом в стране и западными санкциями», – сказал Корнеенко.


Но, по его мнению, заявленной Россией помощи хватит только «на поддержание штанов».

«Мне кажется, что солидной помощи со стороны России, как это было в прошлом, уже не может быть. Хотя бы по той простой причине, что сейчас и России не до жиру. Нависла угроза снижения цен на нефть. США начинает отматывать решения Трампа по выходе из ядерной сделки с Ираном, а если иранская нефть будет допущена на мировой рынок, цены упадут», – считает Корнеенко.



Какими могут быть совместные действия Беларуси и России в ответ на козни Запада?

«Думаю, ничего кроме как «бомбить Воронеж» они не смогут. Вся агрессия против Запад выливается в агрессию по отношению к обществу внутри страны. Адекватного ответа Западу и не может быть. Доля Беларусь в импорте Евросоюза близка к нулю. При этом при заявлениях о вмешательстве Запада каждый из правителей добивается своих целей: Путин углубления интеграции (ему это важно накануне парламентских выборов в сентябре), а Лукашенко – материальной помощи», – отметил Корнеенко.


Что он в целом думает о планах Кремля насчет нынешнего режима в Беларуси?

«Уверен, что Москва желает сохранить Лукашенко. Такого другого трудно будет найти. При этом не думаю, что интеграция будет в виде присоединения Беларуси к России в качестве Северо-Западного края или 6 областей. Она будет в виде единой валюты, единой налоговой системы, российских таможенников на белорусских границах. В прошлом БССР была членом ООН и что это ей давало?», – сказал Корнеенко.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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UDF поинтересовался у экспертов: каким они видят итоги встречи руководителей Беларуси и России.
 
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