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В Минске возбуждено уголовное дело за распространение личной информации председателя суда

15.07.2021 11:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске возбуждено уголовное дело за незаконное распространение информации о частной жизни председателя районного суда, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры столицы.

Во время мониторинга интернета прокуратура Заводского района Минска установила сведения, которые указывали на признаки незаконного распространения информации о частной жизни другого человека. Участник одного из Telegram-каналов в июне 2021 года без согласия потерпевшей распространил в интернете информацию о месте ее работы и проживания, а также персональные данные. Эти сведения, составлявшие личную тайну потерпевшей, распространены исключительно в связи с осуществлением ею служебной деятельности.

Прокуратура Заводского района Минска провела доследственную проверку и возбудила уголовное дело. Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.203-1 УК.

В прокуратуре напомнили, что за это преступление предусмотрено наказание от ограничения свободы до лишения свободы на срок пять лет со штрафом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Во время мониторинга интернета прокуратура Заводского района Минска установила сведения, которые указывали на признаки незаконного распространения информации о...
 
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