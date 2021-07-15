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Санэпидслужба проводит расследование случаев инфекции в оздоровительном лагере "Шинник" в Бобруйске

15.07.2021 11:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санэпидслужба проводит расследование в связи со случаями респираторной инфекции у детей в летнем оздоровительном лагере "Шинник" в Бобруйске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В связи с регистрацией случаев респираторной инфекции у детей, находящихся в летнем оздоровительном лагере "Шинник" (Бобруйск), специалисты санитарно-эпидемиологической службы Могилевской области проводят эпидемиологическое расследование", - сообщила пресс-служба.

Сейчас в лагере проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса и распространения респираторных инфекций. Организовано лабораторное исследование клинического материала заболевших для этиологической расшифровки случаев.

При этом сообщается, что COVID-19 исключен. Проведена оценка условий пребывания детей, а также условий, способствующих возникновению заболевания.

Ситуация находится на контроле в главном управлении по здравоохранению Могилевского облисполкома и Министерства здравоохранения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с регистрацией случаев респираторной инфекции у детей, находящихся в летнем оздоровительном лагере "Шинник" (Бобруйск), специалисты...
 
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