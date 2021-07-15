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Житель Гродно взял в долг у знакомых свыше Br41 тыс. и не вернул

15.07.2021 11:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно за 4 года взял у знакомых свыше Br41 тыс. и не вернул. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

"В июле 2017 года 35-летний житель областного центра занял у своего знакомого крупную сумму денег. Мужчина сообщил, что деньги нужны ему на непродолжительное время и в скором времени он вернет всю необходимую сумму. Однако с того момента прошло уже 4 года. Каждый раз гражданин придумывал все новые и новые версии. Изначально он говорил, что находится в тяжелом материальном положении, затем обещал вернуть всю сумму со дня на день, а позже и вовсе перестал выходить на связь", - рассказали в УВД.

Потерпевший обратился за помощью в Октябрьское РУВД города Гродно. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что 35-летний гражданин занял сумму денег еще у троих местных жителей. Таким образом, у него на руках оказалось свыше Br41 тыс.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы. Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В июле 2017 года 35-летний житель областного центра занял у своего знакомого крупную сумму денег. Мужчина сообщил, что деньги нужны ему на непродолжительное время и в...
 
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