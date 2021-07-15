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В Свислочи взорвали 35-метровую дымовую трубу. На этом месте появятся новые здания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Саперы противоминного центра Вооруженных Сил взорвали 35-метровую дымовую трубу в Свислочи. Военнослужащих привлекли для сноса старой постройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задачу усложняли стоящие рядом здания, которые нельзя было повредить при сносе. Военные инженеры до миллиметра рассчитали траекторию падения конструкции и количество взрывчатки. Получилась ювелирная работа.
Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:
Около суток понадобилось военнослужащим, чтобы подготовиться к сносу трубу. Вскоре на этом месте появятся новые здания.
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Новости Беларуси. Саперы противоминного центра Вооруженных Сил взорвали 35-метровую дымовую трубу в Свислочи. Военнослужащих привлекли для сноса старой постройки,...
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